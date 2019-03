De Jong bliuwt Wüst nei 1500 meter krekt foar yn klassemint

Wüst hie yn it foar hope in wrâldrekôr te riden. Dat dat der net yn siet, wie al gau dúdlik. Har earste rûntsje wie noch wol hiel sterk (27.6), mar dêrnei rûnen de tiden gau op: 29.5 en 31.0. De Jong koe har rit krekt wat flakker hâlde, mar it wie net goed genôch om in relatyf drege start noch goed te meitsjen.

"Schaatsen doet best pijn, af en toe", sei Wüst nei de rit. "Alsof het bloed uit je lijf trekt." Tefreden wie se net. "Niet echt, nee. Ik ging er wel voor, de opening was wel goed. Maar ik krijg niet zo gemakkelijk de snelheid, ik moet er echt voor werken. Het was een solide rit, maar ik wil graag meer laten zien."

Op de 5000 meter hat Wüst in lytse efterstân op De Jong, dy't no tredde stiet. "Ik wil altijd het podium halen", sei Wüst, dy't yn oanrin nei de 5000 meter even rêste wol. "Ik ga even een matje opzoeken, rustig liggen en dan proberen goed hard rijden."

Klassemint

Miho Takagi wûn de 1500 meter yn in tiid fan 1.52.08, hast oardel sekonde rapper as Wüst. Martina Sáblíková, de nûmer twa yn it klassemint, waard op de 1500 meter fjirde yn 1.53.70.

Yn it klassemint hat Takagi op de 5000 meter no in foarsprong fan 14.99 sekonde op Sáblíková. De Jong stiet dus tredde op 16.08 fan Tagaki en Wüst moat 16.45 goedmeitsje op de Japanske.