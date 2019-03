Duo Vlap en Lammers op 25 goals: "De combinatie loopt heel goed"

Ek snein tsjin Willem II fersoargen se wer in grut diel fan de produksje: Vlap skoarde op oanjaan fan Lammers en Lammers skoarde nei in baltsje fan Vlap. Tuskentroch skoarde Lammers ek út in strafskop dy't Vlap 'fersierde'. Alles yn de earste helte. "We hadden echt mooie aanvallen", seit Vlap. "We stonden gewoon geweldig te ballen. Dan kunnen we toch wel wat."

"Er zat veel dynamiek in het elftal", fertelt Lammers oer de earste helte. "We speelden goed met veel beweging en iedereen durfde te voetballen. Dat is mooi om te zien."

Benammen de 1-0 wie fraai. "Het was gewoon een mooie aanval", seit Lammers. Hy draaide goed by syn man fuort op links. "Er lag heel veel ruimte. Ik gaf 'm daarna tussen de keeper en de verdediging. Hij stift 'm daarna lekker binnen, moet ik zeggen." 'Hij' is yn dit gefal Vlap. "Ik raakte 'm lekker en ik wist ook direct dat-ie erin ging. Ik juichte ook al voordat-ie erin zat."