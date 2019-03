Mid-Fryslân stiet op it sânde plak en liifsbehâld sit der net mear yn. Wageningen is koprinner en striidt mei Dalto en AW/DTV om de titel.

By it skoft wie de foarsprong foar Wageningen fjouwer treffers: 15-11. Yn de slotfaze kaam Mid-Fryslân tichterby, mar de Friezen koene it gatsje krekt net tichtsje.