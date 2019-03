Rutte moast tajaan dat de ferbreding wol hiel lang duorret, en ek dat der noch in gat fan sa'n 70 miljoen is, mar hy sei ta dat it allegear wol trochgiet.

Rutte net by LF2018

De VVD-lieder sei dat er spitich fynt dat er him net yn Fryslân sjen litten hat by ien fan de Kulturele Haadstêd-eveneminten. Rutte sei dat er dêr gjin tiid foar hân hat.