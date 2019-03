Hearrenfean nei oerwinning op Willem II yn linkerrychje

Willem II wiksele net yn it skoft, mar kaam wol goed út de klaaikeamers. Spits Alexander Isak tûsjearre in mislearre skot fan Diego Palacios en skoarde dêrmei hast: de bal bedarre op de peal.

It wie in warskôgingsskot. De besikers waarden hieltyd gefaarliker. Hahn koe in fan rjochting feroare skot fan Isak noch mar krekt keare mei de fuotten.

Yn dy faze wie foar Hearrenfean allinnich Dennis Johnsen ien kear tichteby in treffer. Palacios wurke it skot fan de Yslanner mei de holle oer de goal.

Willem II wer yn de wedstriid

Dêrnei kaam Willem II dochs werom yn de wedstriid. In oanfal fan Hearrenfean rûn op neat út en Willem II begûn oan in counter oer in protte skiven. Yn earste ynstânsje siet Kik Pierie der noch tusken, mar dêrnei skeat er de bal yn de fuotten fan Damil Dankerlui. Dy lei de bal werom op Isak en hy makke de earste goal foar de Tilburgers.

Fiif minuten letter skeat Isak yn it sydnet, mar direkt dêrnei foel de oanslutingstreffer dochs. Renato Tapia ûnderbruts in oanfal fan Hearrenfean en sette Isak oan it wurk. Dy lei de bal breed op Vangelis Pavlidis en de Gryk skeat de bal fan de râne fan it strafskopgebiet ôf raak.

Ein oan offinsyf

Willem II gie troch mei it offinsyf, mar dêr kaam healwei de twadde helte in ein oan. Thomas Meissner begie in oertrêding op Lammers en krige in direkte reade kaart. Dat kaam Hearrenfean net min út, want mei tsien man wie Willem II in stik minder gefaarlik.