Yn oanrin nei steateferkiezingen: listlûkers presintearje mei by Omrop Fryslân op de radio

De listlûker fertelt oer him- of harsels, oer wat de reden wie om de polityk yn te gean. Yn it programma praat hy of sy mei oer it nijs fan dy dei, wurdt diskjockey as hy of sy in eigen favorite plaat oankundiget en praat ek mei yn it oersjoch fan it nijs op de social media.

Minske achter de listlûker

De minske achter de listlûker stiet sintraal, it partijpolitike ferkiezingsprogram komt yn No yn Fryslân even op it twadde plan.

Romke de Jong

As earste byt Romke de Jong fan D66 moandei it spits ôf.