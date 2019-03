Yn de nacht fan snein nei moandei sil it stoarmje. Benammen moandeitemoarn kin it ferkear lêst ûnderfine fan swiere wynstjitten fan 80-90 kilometer yn de oere. Oan de noardwestkust is der kâns op stoarm mei hiel swiere wynstjitten fan 100-110 kilometer yn de oere. Yn de rin fan dei nimt de wyn ôf.