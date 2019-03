Sven Kramer tevreden over zilver op 5 kilometer: Dit is wat het is, ik had geen streep harder gekund"

"Dit is wat het is, ik had geen streep harder gekund", zei hij na afloop tegen de NOS. "Ik heb gewoon te veel tijd verloren op de 500 meter. Nou ja, qua kilometers zijn we nog niet op de helft van dit WK, dus wie weet wat er nog mogelijk is." Als Kramer wereldkampioen allround wordt, is hij dat voor de tiende keer in zijn carrière.

Over zijn eerste rit, de 500 meter, was hij minder tevreden. "Ik verloor al meteen te veel tijd op de 500 meter en dat kan niet met Patrick en Sverre als concurrenten. Dan pak ik niet zomaar wat seconden op die vijf kilometer."

Klassement

In het klassement staat Patrick Roest eerste. De Noor Sverre Lunde Pedersen staat tweede. Douwe de Vries uit Hallum staat vierde.

Programma

Zondag staan voor de mannen nog twee afstanden op het programma: 1.500 en 10.000 meter. Over die afstanden zegt Kramer: "Ik ga rijden voor wat ik waard ben."