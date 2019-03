Sven Kramer pakt sulveren medalje op 5000 meter WK allround

Sven Kramer hat sneontejûn in sulveren medalje helle op de 5000 meter fan it WK allround yn Calgary. De Fries ried yn in tiid fan 6.08.83 nei it twadde plak. Hy moast de winst op it Kanadeeske iis oan Patrick Roest litte (6.08.27). Douwe de Vries fan Hallum waard fjirde mei in tiid fan 6.12.72.