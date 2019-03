Aris ferliest fan Landstede, nij klupbestjoer bekend

Aris begûn min oan de wedstriid en stie nei fiif minuten mei 6-18 efter. Dêrnei herpakten de Ljouwerters har en oan 'e ein fan it earste kwart wie it 18-26. Yn it twadde kwart waard Aris hieltyd sterker. De ploech bûgde de efterstân om nei in 38-36 foarsprong by rêst.

Landstede kaam better út de klaaikeamer en stie al gau wer foar en pakte troch nei 48-57. Yn it lêste kwart koe Aris net wer weromkomme. It waard dêrom úteinlik 71-78 foar de gasten.

Achtste plak

Troch it ferlies sakket Aris nei it achtste plak yn de kompetysje. Sânde is no Feyenoord, dat like folle punten hat. Apollo Amsterdam is njoggende mei twa punten minder.