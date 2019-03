Lanlike demonstraasje tsjin oerheid yn Ljouwert

Om 12.00 oere sammelen de ûngefear 300 aksjefierders by it WTC Expo yn Ljouwert. Se ha spandoeken, buorden en flaggen by harren, dêr't se ferskate teksten op skreaun hawwe. De aksjefierders komme oeral wei, sa kamen der ek twa bussen mei aksjefierders út Maastricht. Se binne fan it WTC nei it sintrum ta rûn. Underweis ha se noch koart de rotonde by it Hoeksterend blokkearre.