Teloarstelling by SC Cambuur, mar: "Gestreden tot de laatste minuut"

René Hake baalde fan it resultaat, want Cambuur sjit net in soad op mei it 0-0 lykspul. Mar de trainer hat wol sjoen dat syn ploech der alles oan dien hat om te winnen: "Natuurlijk moet alles beter, want 0-0 wil je liever niet. Maar ik heb een ploeg gezien die gestreden heeft van de eerste tot de laatste minuut. Dat is ook heel belangrijk, omdat bij de supporters het gevoel er is dat dat niet gebeurt. Maar ik heb vandaag een Cambuur gezien dat tot het eind voor de winst heeft gestreden zonder hoogstaand te voetballen."

It fuotbaljen wie dreech tsjin TOP Oss. Dy ploech spilet nochal ferdigenjend en dêr hie de ploech fan Hake muoite mei. "In de beginfase kwamen we wel een paar keer goed door. Dat werd statischer in de eerste helft. Dan hoor je het geroezemoes in het stadion. Dan weet je dat het kijkspel niet heel hoog is. Maar we zitten in een moeilijke fase en we kunnen niet zomaar de boel opengooien", seach Hake.

De twadde helte barde der krekt wat mear en kreëarre Cambuur wat lytse kânskes. Hake: "Na rust hebben we, op de eerste twee minuten na, een goeie fase gehad. Het publiek ging er vol achter staan en ik had het idee dat dat de ploeg hielp. Maar we waren niet goed genoeg om echt grote kansen te creëren."