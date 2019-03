Longarts Tjongerschans neamd yn dopingsaak hurdriders

It giet om in middel dat astmapasjinten helpt oan mear lucht by it sykheljen. It soe ek spierfersterkjend wurkje, dus dêrom is it in ferbean middel foar sporters. Longartsen út ferskate sikehuzen soene de medisinen jûn ha oan de sporters, en dêrmei hawwe se de dopingwet oertrêden. Yn it artikel wurdt ek longarts Jaap Westbroek fan sikehûs de Tjongerschans op It Hearrenfean neamd. Hy wie arts by de VPZ en DSB hurdridersploegen.

De trije langebaanriders fertelle it ferhaal anonym yn de Volkskrant. Westbroek sprekt de beskuldiging tsjin.