Veenker op achttiende plaats op WK bobsleeën

De Heerenvener kreeg een plek in de tweemansbob, samen met piloot Ivo de Bruin. De twee kwamen zaterdagochtend om 02.00 uur Nederlandse tijd voor het eerst in actie op het WK. De tweemansbob ging twee keer naar beneden. De eerste tijd die zij neerzetten was 51.74. De tweede tijd was 52.00. Daarmee eindigden zij in de middenmoot, op de achttiende plaats. De Duitsers Thorsten Margis en Francesco Friedrich staan na de eerste runs op de eerste plaats met een tijd van 1.42.31.

Zaterdagochtend zijn de finaleruns, dan komen de bobsleeërs weer in actie in de tweemansbob. Op 9 en 10 maart komen de Nederlanders met de viermansbob in actie.