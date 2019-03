Dieder rôfoerfal Aldegea noch hieltyd net fûn; plysje siket tsjûgen

De oerfal fûn plak tusken 19.20 oere en 19.50 oere. Dêrnei is de dieder flechte; yn hokker rjochting is net bekend. It soe gean om in blanke man mei in bril op. Hy soe sa'n 1.75 meter lang wêze, in normaal postuer hawwe en sa'n 20-25 jier âld wêze.

De plysje siket tsjûgen of minsken dy't ynformaasje oer dizze oerfal ha. Ek ropt de plysje buertbewenners dy't yn it besit binne fan befeiligingsbylden op om har te melden. Sy kinne belje mei 0900-8844.