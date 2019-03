Froulju Drachtster Boys nei strafskoppen útskeakele yn KNVB Beker

Al nei in pear minuten kamen de Drachtster froulju op foarsprong. Keepster Anna Reitsma skeat de bal nei foaren. Dêr koe gjinien by, ynklusief de keepster fan Drs Vijfje, dus wie it 1-0. Beide teams krigen dêrnei noch kânsen om te skoaren, mar dat slagge net. De rêststân wie dus 1-0.

Ek yn de twadde helte sochten beide ploegen de oanfal. Stadichoan kaam it inisjatyf foaral fan Drs Vijfje. Nei in kertier krige de útploech in frije traap, dy't fia in Drachtster de goal yn gie: 1-1. Sawol yn de rest fan de twadde helte as yn de dêropfolgjende ferlinging waard net skoard, dus moasten penaltys de einskoare bepale.

Al by de earste penalty gie it mis foar de Drachtster froulju, fia de keeper rekke de bal de peal. Sawol Vijfje as de Drachtster Boys makken dêrnei gjin fouten mear, wêrtroch de Grinzers troch gean nei de finale fan de beker.