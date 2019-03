UNIS Flyers ferlieze yn eigen hûs mei 2-4 fan AHOUD Devils

Der wie noch net iens ien minút foarby en de Flyers skoarden al. It wie Marco Postma dy't de puck yn it net skeat. Dêrnei kaam de wedstriid stadichoan op gong. De 2-0 waard nei sân minuten skoard troch Ronald Wurm.

Twadde perioade

De twadde perioade like dy fan de tsjinstanner te wêzen. De perioade wie noch net iens folslein úteinset of de tsjinstanner wist al te skoaren: 2-1. Net lang dêrnei skoarde de ploech fan Nijmegen de 2-2.

Tredde perioade

De Devils slaggen deryn om in foarstân te pakken en makken de 2-3. Oan de ein fan de lêste perioade skoarden de Nijmegenaren nochris en wie it ferlies definityf. It waard 2-4.