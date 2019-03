Opsterlân hat omjouwingsfergunning Vermilion ûnterjochte wegere

Vermilion hie de saak oanspand, omdat it troch it net ferlienen fan in omjouwingsfergunning gjin mynboulokaasje oanlizze koe. Yn de útspraak fan de rjochter wurdt de Stichting Tsjingas út Nij Beets ek erkend as saneamde 'tredde-belanghawwende'. De stichting fjochtet al twa jier tsjin de plande gasboarring by Nij Beets.

In enkête wêryn't 95 prosint fan de befolking 'nee' sei tsjin dizze boarring en in list mei 1.100 hantekeningen oertsjûgen de gemeente dat der gjin draachflak is ûnder de befolking foar de gaswinning. Leden fan de stichting ha by de rjochtsaak yn desimber bot protestearre by de rjochtbank yn Grins.

Stipe

Se krigen dêrby stipe út it hiele lân wei en fan de aksjegroepen Laat Fryslân Niet Zakken, Milieudefensie en de Waddenvereniging.