UPDATE: Rôfoerfal yn Aldegea; dieder noch hieltyd net fûn

Yn Aldegea (Sm.) is freedtejûn om 20.00 oere hinne in frou it slachtoffer wurden fan in rôfoerfal. Oan de Eastersanning yn dat plak waard de frou oerfallen troch in man mei in swarte bivakmûtse en in sjaal foar syn mûle. De dieder is noch hieltyd net fûn.