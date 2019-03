Reedrydster Femke Kok krijt sportpinning foar wrâldkampioenskip junioaren

De 18-jierrige reedrydster Femke Kok is yn har doarp Nij Beets huldige om't se twa wiken lyn wrâldkampioen waard by de junioaren. Se krige fan boargemaster Ellen van Selm fan Opsterlân de sportpinning útrikt. De priis is noch mar ien kear earder útjûn, oan Suzanne Schulting foar har Olympyske gouden medalje op de 1.000 meter shorttrack.