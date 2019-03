Koälysje Weststellingwerf wol ôfstappe fan nije proefboarringen nei ierdgas

Op it stuit is fêstlein dat de gemeente posityf is tsjinoer lokaasjes foar proefboarringen nei ierdgas en it winnen fan ierdgas. Om't der te min ynsicht is yn de feilichheidsrisiko's en in goeie skearegeling ûntbrekt, wol de koälysje nije boarringen foarkomme.

It foarstel wurdt yn de gemeenteriedsgearkomste fan moandei behannele.