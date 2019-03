VC Snits sjocht út nei play-off-duel mei Sliedrecht Sport

"We trainen vier keer in de week en we zitten nu in een fase waarin we aan het bijslijpen zijn", leit trainer Paul Oosterhof út. "Dan wil je de training op een leuke en ludieke manier beginnen. Vandaar die groepsopdracht waarin drie teams in polonaise lopen."

De play-offs. Dy wurkje by alle sporten wer oars. By it follybal spilet de de top seis fan de kompetysje yn in saneamde kampioenspûl. Dêryn spilet VC Snits tsjin elke tsjinstanner twa play-offduels. Oan de ein fan dy play-offduels, wurdt de balâns opmakke. De nûmer ien en twa spylje dan tsjininoar yn in best of five om it lânskampioenskip.