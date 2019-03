Steatelid Van der Zanden stimde ferkeard en naam moasje oan: "Het is gewoon een blunder"

Van der Zanden wol dat graach, want se is it der net mei iens dat de provinsje 200.000 guozzen yn it jier ôfsjitte kin omdat se tefolle skea oan it boerelân tabringe. De ûnbedoelde tsjinstim fan Van der Zanden wie de beslissende.

Mar hoe koe dat no sa? It wie de lêste kear dat de Steaten byinoar kamen foar de ferkiezings op 20 maart. Der moast dus in lange aginda trochnaam wurde. Op tiisdeitejûn begûn de gearkomste al en de folgjende dei gie dy wer fierder. Dizze stimming wie om alve oere jûns.

It guozzebelied giet Van der Zanden bot oan it hert. Eltse gâns dy't ôfsketten wurdt, is har ien te folle. Hoe earder sa'n evaluaasje der wêze soe, hoe better foar de begjinsels fan de Partij voor de Dieren.

20-21

De PvdA en SP hiene in útstel makke om dy evaluaasjes al yn 2021 te dwaan en eventueel saken by te stjoeren. Der binne 41 steateleden en de útslach wie 20-21 tsjin it útstel. Van der Zanden siet by dy tsjinstimmers. Normaal hie sy foar stimd, mar se wie te let om it noch oan te kaartsjen. Dêrom bliuwt de útslach stean.

"Ik had niet beseft dat als een motie eenmaal is bestemd, dat je dan bij volgende moties toch nog even terug kan komen op eerdere moties. Ik dacht dat dat niet kon. Ik besefte wel dat ik hiermee had gestemd voor een evaluatie over vier jaar in plaats van twee jaar. Ik was net een paar seconden te laat, het besluit was al aangenomen."