Brok en Van Erkelens lâns alle gemeenten

Op dy wize freegje se omtinken foar de ferkiezingen fan Provinsjale Steaten en Wetterskip Fryslân.

De rûngong begjint om healwei achten moarns op Flylân en dan folgje de oare trije Fryske Waadeilannen. Om njoggen oere jûns is Ljouwert de lêste halte.

De bedoeling is dat Brok en Van Erkelens hieltyd in besite fan in kertier bringe oan in stimburo yn in gemeente.