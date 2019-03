Ljouwert docht mei oan ferkiezingen foar bêste biblioteek

Yn dat tiidsbestek moatte safolle mooglik stimmen sammele wurde. Mei dizze ferkiezingen wol it Bibliotheekblad sjen litte dat ús lân belangryke iepenbiere biblioteken hat en dat dy ûnmisber binne yn de mienskip. Op de webside fan dbieb.nl stiet in ferkiezingsfilmke fan Ljouwert en kin fia in spesjale stimknop in stim útbrocht wurde. Fierder is der yn de biblioteek sels in stimhokje ynrjochte.

Njonken Ljouwert dogge biblioteken út Harderwijk, Deventer, Dongen, Losser en Vught mei oan de ferkiezingen. In rapport fan de sjuery en it tal publyksstimmen bepale de winner.