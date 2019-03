Live sport by Omrop Fryslân: iishockey fan de Flyers en de maratonkup yn de Alvestêdehal

Maratonkup

Grutte fragen by de maratonkup binne neffens de sportredaksje oft Manon Kamminga it maratonklassemint wint, kin Crispijn Ariëns Sjoerd den Hertog noch ynhelje en soe Merel Bosma in poadiumplak feroverje kinne?

Sneon wurdt it allegear bekend by de lêste wedstriid fan de KPN Marathon Cup yn de Ljouwerter Alvestêdehal. Irene Schouten wûn alle wedstriden dy't se oant no ta riden hat. Dochs stiet net Schouten, mar Kamminga boppe-oan. Sportferslachjouwer Andor Faber leit út: "Dat komt om't Schouten meardere wedstriden mist hat, trochdat se ek op de langebaan aktyf wie. Dêrtroch stiet Kamminga der it bêst foar."

Imke Vormeer stiet twadde en Schouten stiet op it tredde plak.

By de mannen stiet Den Hertog boppe-oan yn it klassemint. Ariëns stiet twadde en Mats Stoltenborg stiet tredde. Opfallend is dat de earste rider fan de Royal A-ware-ploech mei coach Jillert Anema pas werom te finen is op it sânde plak. Dat is Bob de Vries.