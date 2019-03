Steggerda makket him wer op foar jierlikse karnavalsfeest

De karnavalsferiening hat mear as 400 leden fan 0 oant 80 jier en pakt ek dit wykein wer feestlik út, ûnder oanfiering fan prins karnaval Mattinus. De ôftraap is sneontejûn en foardat it feest losbarst, sil prins Mattinus de alve 'zotte Carnavalsregels' foardrage yn syn proklamaasje. Foar de prins is de jûn slagge as er goed út syn wurden komme kin en dêr hat der in spesjale taktyk foar. "Ik drink altijd even zes biertjes en dan begin je wat makkelijker te praten, hè."