Inisjatyfnimmer hotel arbeidsmigranten It Hearrenfean optimistysk, omwenners net

In ynformaasjegearkomste fan tongersdei hie soargen by omwenners fuort helje moatten, mar dat is net slagge. "Informatie was een groot woord", seit in omwenner. "Er hingen wat tekeningen van hoe het er van binnen uit gaat zien. Maar wat boeit het mij nou waar die lui hun douche krijgen? Het gaat erom dat je weet wat de bedoeling is."

Neffens in oare man wurde de keammerkes foar de migranten lyts. Neffens inisjatyfnimmer Bert Rotteveel fan it hotel is dat op oare plakken wolris sa: "Op plakken dêr't minsken foar oerlêst soargje, binne se oer it algemien hiel min húsfeste, op lytse keammerkes mei min deiljocht. Dêr wurde je net bliid fan. As Friezen sa húsfeste wurde, soene se ek jûns op paad gean.