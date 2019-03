Nij swimbad Bûtenpost komt op parkearterrein njonken it âlde bad

It nije swimbad fan Bûtenpost komt definityf op it parkearterrein njonken it hjoeddeiske bad De Kûpe. Wethâlder Jouke Spoelstra fan de gemeente Achtkarspelen makke tongersdeitejûn bekend dat de lpg-ynstallaasje fan de njonkensteande garaazje ferdwine sil. Dat makket it paad frij foar de realisaasje fan it nije swimbad.