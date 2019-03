Miljoeneferlies foar wurkmaatskippij Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

De hegere kosten kamen begjin dizze wike foar it ljocht by it gearstallen fan de jierrekken fan it ôfrûne jier. Wethâlder Bruining fertelde tongersdei oan de gemeenteried dat der op it stuit in finansjele analyze makke wurdt. Neffens him liket it derop dat it grutste part fan it ferlies troch ynsidintele posten feroarsake is.

Fraksjes bot fernuvere

Ek de ried fan Tytsjerksteradiel waard tongersdeitejûn bypraat oer de reade sifers. De fraksjes yn Achtkarspelen reagearren bot fernuvere oer de negative finânsjes fan de wurkmaatskippij.