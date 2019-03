Rendert Algra voor de laatste keer voorzitter bij ledenvergadering BFVW

Met name op het gebied van de professionalisering heeft de BFVW stappen vooruit gezet volgens Algra. "Wij zijn de monitoringsorganisatie geworden, wat betreft weidevogels en veel andere vogels in Fryslân." Dat is vooral ook belangrijk voor boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen. "Liggen er wel eieren, komen er wel kuikens, kortom die resultaten in het veld worden allemaal in kaart gebracht door vrijwilligers van de Bond van Friese Vogelwachten. Dat is vrijwilligerswerk, maar er wordt wel een professionele uitkomst gevraagd en dan merk je dat vrijwilligerswerk niet vrijblijvend is."

Dit jaar wordt er voor het eerst gewerkt met coördinatoren die per gebied heel duidelijk aangeven wat er wel en niet kan en wat de opbrengsten zijn. Algra: "Ik verwacht dat die opbrengsten een heel belangrijke graadmeter worden voor de besluitvorming in de politiek."

Eerste kievitsei "fantastisch"

Ondanks de roerige tijden kan Algra zijn jaren bij de BFVW met een mooie opsteker afsluiten: het eerste kievitsei in Nederland van dit jaar werd donderdag gevonden in Fryslân, bij Vegelinsoord. Nog nooit eerder werd er zo vroeg een kievitsei aangetroffen in ons land. "Ik ben blij dat we de eerste in februari hebben en dat het dan ook nog het eerste ei van Nederland was. Die combinatie was fantastisch."