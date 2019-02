Drachtster sjongtalint docht mei oan Prinses Christina Concours

It Prinses Christina Concours is bedoeld foar jongeren dy't har dwaande hâlde mei klassike en jazzmuzyk. Gideon sjongt sûnt syn sechsde yn it Kamper Boys Choir. Hy wol mooglik ek solo fierder.

De fraach is oft in profesjonele sjuery dêr ek entûsjast oer is en dat besiket Gideon op it konkoers út te finen. Mear ynformaasje oer it konkoers is te finen op de webside christinaconcours.nl. Dêr is ek it programma fan de noardlike edysje, freed, sneon en snein yn Grins.