Kontenerramp mei de MSC Zoe mooglik feroarsake troch sânbank

Undersiker: "Sterke oanwizings dat it skip wat rekke hat"

Dan is der noch in tredde persoan dy't sterke fermoedens hat dat it skip wat rekke hat. It giet om in ûndersiker dy't al sûnt jierren dwaande is mei feiligensmaatregels op grutte kontenerskippen.

"De containers zijn met grof geweld in het middelste deel van het schip gevallen. Dat is een heel sterke aanwijzing dat het schip iets heeft geraakt. Het schip heeft in die vaargeul nog maar een paar meter over. Een zandbank raken op deze plek is een reële optie", seit de ûndersiker. Hy wol net mei syn namme yn de parse omdat er noch heard wurdt troch de Undersyksried foar de Feiligens. Dy organisaasje is dwaande mei in ûndersyk nei de ramp mei de MSC Zoe.