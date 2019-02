LF2028: "Mear jild om ambysjes wier te meitsjen"

It jier 2018 wie in tuskenstap, mei it jier 2028 as stip op de hoarizon. Dat is it idee. "Ik heb een dochter van vijftien maanden en onze toekomst is haar legacy", fertelt Bootsma. "Ik vind dat wij verplicht zijn om een best mogelijke versie van Fryslân achter te laten aan de volgende generatie."

Der is neffens him noch in soad wurk te fersetten. "Onze Iepen Mienskip is helemaal zo open nog niet als we kijken naar de pietendiscussie. We rijden nog niet fossielvrij, er zit nog veel gif in de grond, er is nog veel discussie over veenweidegebieden."

Mar wat hawwe dizze saken mei keunst en kultuer te krijen? "Dit zijn onderwerpen die vanuit de politiek, wetenschap en journalistiek heel erg met het hoofd worden bekeken. Maar als we willen veranderen moeten we het voelen. Kunstenaars kunnen onze emoties raken en zo helpen veranderingen in gang te zetten."

Miny-Kulturele Haadstêd

Konkreet pleitsje de kertiermakkers ien kear yn de ien, twa of trije jier yn de simmerperioade foar in mini-Kulturele Haadstêd. Hoe faak oft it wurdt, hinget ôf fan it ambysjenivo fan de polityk en hoefolle jild oft beskikber komt. Ek wolle se ynsette op ynternasjonale gearwurking en wolle se ynvestearje yn it artistike klimaat, foaral rjochte op jonge makkers.