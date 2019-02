Finer earste ljipaai: "Hielendal net fan doel om écht te sykjen"

"Ik wie krekt noch by de Coen en Sander Show, dy woenen it ek even witte. Lanlik nijs", leit Eduard it hiele mediasirkus út. Van der Hoek fûn it aai, mar syn maat Michel is net jaloersk: "It is him fan herte gund, hy docht ek in hiel soad foar it ljipaaisykjen en de neisoarch."

"Wy kamen earst net om it earste aai te finen", seit Van der Hoek. "It siet fan 'e moarn potticht fan de mist. Doe knapte it waar op en hawwe wy sein dat we mar ris sjen moasten. Der wie in stikje fjild mei in protte aktiviteit, dus wy moasten der mar ris yn op rinne. Doe kaam der noch in roek oerhinne en dêr pikte de ljip op oan. Fuortendaliks wer del, dus ik sei: we hawwe in kâns. Nei twa slachjes lei er dêr."