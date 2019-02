NS knapt njoggen Fryske treinstasjons op

De plannen meitsje diel út fan in grut lanlik ferbetteringsplan foar de stasjons, dat de NS tongersdei presintearre. Se fiere de plannen yn 2022 en 2023 út.

Ut in enkête docht bliken dat de best wurdearre stasjons yn Fryslân twa stasjons sûnder fasiliteiten binne: dy fan Deinum en Mantgum. It haadstasjon fan Ljouwert stiet op it tredde plak.