Kulturele Haadstêd tige tefreden: 5,3 miljoen besikers

Wurdearring

Neffens it Fries Sociaal Planbureau wie goed twa tredde part fan alle Friezen belutsen by LF2018. Fierwei de measten as besiker, mar ek guon as frijwilliger of organisator. Sy joegen LF2018 gemiddeld in 7,4. Minsken dy't net belutsen wienen, joegen it Kulturele Haadstêdjier in 5,7.