FrieslandCampina past it resept en de ferpakking fan syn Optimel fanyljefla oan. Dat wurdt dien nei in klacht oer it ûntbrekken fan fanylje yn it neigesetsje. De Reclame Code Commissie oardiele earder dizze moanne dat de ferpakking yndie misliedend is en dêrmei yn striid mei de wet.