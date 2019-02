Druk neemt toe bij SC Cambuur: "Er is een dieptepunt bereikt"

Supportersclub Kern van Cambuur schreef woensdag een brief naar de club met daarin hun zorgen. Schilder heeft die brief gelezen: "Er staan begrijpelijke dingen in. De emoties van de supporters zijn te begrijpen. Wij moeten dat zien om te draaien."

De fans missen strijd bij hun spelers. Dat ziet de aanvoerder van Cambuur iets anders. "Ik kan me voorstellen dat het soms wat apathisch oogt, maar ik denk niet dat het met strijd te maken heeft. Wel met voetbalslimheid. Als je 1000 keer in een situatie komt, weet je wel een keer waar de bal gaat vallen. Daar zie je dat we momenten laten liggen."

Hake begrijpt zorgen

Ook trainer René Hake begrijpt de zorgen van de supporters. "Tuurlijk doet dat je wat. Ik begrijp wel wat ze zeggen. Maar ik mis niet inzet en dat jongens willen werken. Wat we wel missen is dat we net op tijd zijn om er vol op te klappen. En ik denk dat ze dat bedoelen met identificatie. Daarin laten wij ons teveel van de verkeerde kant zien met als gevolg de resultaten."