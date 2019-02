Jouster feroardiele ta 16 jier sel foar ombringen Hegemer

De 52-jierrige Jouster socht de 56-jierrige Hans Boschma op yn syn wenning oan de Molefinne. Oanlieding wiene de skulden fan de eks-skoansoan fan de fertochte. Doe gie it mis. De Jouster hat it slachtoffer mei in tou wurge.

Neffens de fertochte die hy dat út selsferdigening, want it wie Boschma sels dy't him oanfoel en wurgje woe, sa sei de Jouster trije wike lyn yn de rjochtbank. De rjochter stelde dêr doe grutte fraachtekens by.