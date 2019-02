UPDATE: Earste ljipaai fan Fryslân fûn by Vegelinsoard

Ek primeur en rekôr yn Nederlân

It ljipaai fan Vegelinsoard is ek lanlik in primeur. Boppedat is der noch nea sa betiid in ljipaai fûn yn Nederlân en Fryslân. It lanlike rekôr stie op 3 maart 1975. Dat aai waard fûn by Apeldoorn. It betiidste ljipaai yn Fryslân oant no ta wie op 4 maart 1989 yn Boarnburgum. De lêste kear dat der yn Fryslân it earste aai fan Nederlân fûn waard, wie yn 2012 by Aldehaske.

Ferline wike ferwachte it bûn fan Fryske fûgelwachten (BFVW) al dat it earste ljipaai dit jier yn febrewaris fûn wurde soe, mar dan wol op in oare dei.