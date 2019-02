Drachtster famyljebedriuw nimt twadde fleantúch yn gebrûk foar lânmjittingen

It bedriuw begûn sa'n 9 jier lyn mei it sammeljen fan gegevens foar boeren, mei help fan in quad. In jier lyn waard it earste fleantúch kocht en no dus it twadde. Der is in soad fraach nei harren tsjinsten, seit Stefan Brouwer, ien fan de eigeners.

De apparatuer dy't it bedriuw brûkt is faak te swier foar drones. Tagelyk kinne je mei in fleantúch op mear plakken komme as mei in drone, om't je op in soad plakken net mei in drone fleane meie.