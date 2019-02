FrieslandCampina heeft slecht jaar: winst zakt voor tweede jaar op rij

Ook extra investeringen in Azië drukken het resultaat naar onderen, samen met kosten voor herstructurering. De melkprijs voor de boeren zakte naar ruim 37 cent per liter. Dat is ongeveer drie cent lager dan in 2017.

Volgens de baas van FrieslandCampina, Hein Schumacher, was 2018 een overgangsjaar, waarin het bedrijf de nodige aanpassingen heeft gedaan, waardoor ze beter kunnen inspelen op de wensen van de klanten. Het was een roerig jaar, zei Schumacher. Maar, zo zegt hij, de weg omhoog is in de tweede helft van het jaar weer ingezet.