Mist soarget foar ûngelokken en files op de Fryske diken

Auto yn 'e sleat

Op it Tichelwurk by Dronryp is tongersdeitemoarn betiid in frou út dat plak mei har auto yn it wetter rekke. Troch it minne sicht hiene de helptsjinsten muoite om de eksakte lokaasje fan it ûngelok te finen. In foarbygonger dy't de hûn útliet, koe de brânwacht úteinlik it goede plak oanwize. De brânwacht hat de frou út har auto befrijd. It is net bekend hoe't har tastân is. In berger kaam om de auto út it wetter te heljen.