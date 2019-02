Bewenners De Súdlannen fiele har mislieden troch gemeente Ljouwert

Gjin beloftes dwaan

Wethâlder Hein de Haan begrypt de frustraasje fan de bewenners. Hy baalt dat se allegear in oar byld foarset krigen ha as de wurklikheid no oan it wurden is. "Professionals, of dat nou de gemeente is of makelaars, moeten niet meer zeggen dat er niet meer gebouwd gaat worden. Terwijl we hier nu juist de grootste nieuwbouwwijk van de stad bouwen. Dat moeten we niet meer hebben."

De Haan sei ta dat hy sjen wol oft it mooglik is om foar de wenarkbewenners it útsicht frijer te hâlden. Dochs hâldt hy fêst oan de plannen foar de wyk. "We hebben de woningen gewoon nodig. Unia wordt al kleiner dan we wilden"

MegaHome en de kurator

Yn it oarspronklike plan gie de gemeente út fan de bou fan 350 oant goed 400 wenten. In part fan de grûn fan dat plan is yn hannen fan de kurator fan it fallite MegaHome. De kurator fynt it mar nuver dat der net mear mei him praat wurdt, as it ferlet sa heech is en de omwenners safolle beswieren ha. Dêr is neffens wethâlder De Haan in goede reden foar.

"We hebben vier jaar lang met MegaHome gesproken. De plannen die ze maakten waren onacceptabel. Daarna gebeurde er niets tot het bedrijf failliet ging. We hebben toen contact gezocht met de curator maar dat was een hels karwei. Toen we wel contact hadden werd er niet of nauwelijke gereageerd." Dochs hie dat neffens De Haan neat útmakke foar it plan. "Dan hadden we de andere woningen op dat gebied gebouwd."

Ferfolch takom wike

It wykpanel De Súdlannen fynt dat de gemeente Ljouwert oan in soad saken tinkt, mar de omwenners ferjit. Foarsitter Sint Smeding hat dan ek net in soad betrouwen yn in goede ôfrin. "It is in kommersjeel plan en de gemeente Ljouwert is in ûntwikkelpartner. De gemeente hat in maatskiplike plicht ek te lústerjen nei de arguminten fan de omwenners. De basis fan it plan mei dan grif juridysk foldwaan oan alle easken, mar it foldocht perfoarst net oan de ferwachting dy't troch de gemeente sels sketst is."

Op woansdei 6 maart praat de gemeenteried fierder oer de bouplannen foar it buorskip Unia.