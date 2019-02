Oppasse op 'e dyk fanwege swiere mist yn it Noarden

It ferkear yn it Noarden moat tongersdeitemoarn rekken hâlde mei tichte mist. Dêrby kin it sicht yn Fryslân en Grinslân tusken de 50 en 100 meter wêze. De measte mist wurdt yn de moarnsspits ferwachte. Rykswettersteat hat koade giel ôfjûn foar it Noarden en Noard-Hollân.