Provinsje wol lobby foar Lelyline yn Den Haag en Brussel

Ek de provinsje Flevolân en de gemeenten Urk, Lelystêd en Noardeastpolder wolle dizze Lelyline realisearre ha. Neffens steatelid Durk Pool fan de VVD is de berikberens fan Fryslân no hiel kwetsber mei mar ien spoarferbining fia Zwolle. Boppedat is Drachten it grutste plak yn ús lân sûnder spoar.

Sûnt de jierren 80 binne der al plannen foar de spoarline. Dy soe doe earst de Súderseeline neamd wurde, mar it plan waard nea realisearre en Fryslân krige in bedrach ta kompensaasje. "De Súderseeline rêst in flok op, dus we hawwe 'm opdoopt ta Lelyline. In soad minsken binne no wol entûsjast. Dat is moai", seit Pool. In mearderheid yn de Steaten stipet it foarstel en wol it ûndersocht hawwe.

Leefberder Noarden

Mar wêrom soe it plan no wol wurkje? "We binne no tolve jier fierder. De kaart leit der hiel oars hinne. Der binne ûntwikkelings by Almere, by Lelystêd Airport en Drachten. De A7 en A6 rinne fol, it is te drok op dy dyk. At wy soargje kinne dat 10 oant 15 persint fan it ferkear fan de dyk ôfgiet en mei it spoar giet, dan tink ik dat wy in leefberder Noarden krije. Der binne allinnich mar winners."