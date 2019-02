FIDEO: IepenUP oer it 'flomke'

IepenUP Live, dat de priisfraach yn gearwurking mei Omrop Fryslân opset hie, stie woansdeitejûn folslein yn it teken fan de fagina. Neffens seksuologe en psychologe Ellen Laan wurdt it froulike geslachtsdiel en it seksueel genot noch hieltyd dominearre troch de manlike sekse. Froulju moatte dêrom just sels it inisjatyf nimme. Troch bygelyks no einlings har eigen lichem te ûntdekken en benammen te akseptearjen.

Ellen Laan neamde it absurd dat ek hjoed de dei noch hieltyd in soad froulju gjin idee ha hoe har eigen fagina derút sjocht. De seksuologe toande har boppedat in grut tsjinstanner fan kosmetyske yngrepen lykas de skamlippekorreksje. Neffens har is dy yngreep net allinnich in lichaamlike skeining, mar boppe-al in slimme beheining fan de seksuele genotsbelibbing.

Besnijenis

Istahil Abdulahi kin dêr oer meiprate. By dizze frou waard as jong famke yn Somalië de klitoris neffens de besteande tradysjes ferwidere. Istahil fertelde it benammen froulike publyk hoe dit har libben net allinnich lichaamlik, mar ek geastlik fernield hie.

Lokkich hie de frou yn Fryslân troch nije freonen har krêft wer werom fûn. "En ik kan zelfs weer genieten van seks. Dat had ik eerder niet voor mogelijk gehouden", sa fertroude sy in dúdlik emosjoneel publyk ta.