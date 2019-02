Petysje foar lanlik meldpunt foar deade húsdieren al 13.000 kear tekene

Astrid de Vries fan Zwerfdierenopvang De Nomadenhof yn Snits tinkt dat it meldpunt minsken wol helpe kin: "Ik tink dat der in soad matches útkomme kinne. Minsken kinne sa harren bistje werom fine. Ik fyn it in hiel goed idee."

Wol hat De Vries noch in oar punt dêr't se oandacht foar freegje wol: "It chippen fan dyn húsdier kin in soad gedoch foarkomme. Troch in chip yn it bistje te pleatsen, kinne wy altyd sjen fan wa't er is en wêr't er weikomt."