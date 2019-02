Shorttracker Sjinkie Knegt mei nei hûs: "Ik stie fan myn foarholle ôf oant myn teannen yn 'e brân"

Syn freondin wie ûndertusken al wekker wurden en nei ûnder kaam. "Doe stiene eins allinnich noch it ûnderste diel fan myn skonken yn 'e brân. Neffens my binne we frij rêstich bleaun. De bern leine noch op bêd, dat skeelde."

Neidat it fjoer dwêste wie, sprong Knegt ûnder de brûs. Ek belle hy it alarmnûmer. Nei tsien minuten wie de ambulânse der en yn trije kertier wie hy op it plak dêr't hy úteinlik sân wike bliuwe soe: it brânwûnesintrum Grins.

By syn refalidaasje hie Knegt hast gjin pine. "Dat klinkt gek, mar it is echt sa." De brânwûnen wiene wol sa slim dat Knegt in hûdtransplantaasje ûndergean moast oan beide skonken.

Tige emosjoneel

Wylst de winner fan olympysk sulver yn syn sikehûsbêd lei, waard yn Dordrecht de EK shorttrack hâlden. It toernoai waard oerskade troch it ûngelok fan Knegt en stie yn it teken fan stipebetsjûgings oan syn adres. Fia in livestream seach Knegt fan syn sikehûsbed út mei. "Ik koe net bewege, mar nei it reedriden sjen, gie prima."

Wannear't Knegt frege wurdt nei syn moaiste stipebetsjûging, brekt er. "Dat Suzanne (Schulting, red.) de earste kear goud wint, fûn ik wol hiel moai", seit er wylst de triennen oar syn wangen rinne. De konstatearring dat hy de sport mist, beäntwurdet er gûlend.

Brutsen is er net. De ferwûningen belette him net om werom te kearen nei de sport. Hy hat sels alwer efkes traind. Op spesjale apparaten koe er fytse en roeie. No't syn werstel wer de goede kant opgiet, is de grutte fraach fansels oft de mearfâldich wrâldkampioen weromkeare kin op it nivo fan foar it ûngelok.